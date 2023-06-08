Кулеба назвал журналиста из США негодяем из-за слов о Каховской ГЭС Кулеба назвал Карлсона негодяем из-за слов об ответственности Киева за ЧП на Каховской ГЭС

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы «Завтрак на 1+1» на ТВ назвал экс-ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона негодяем и украинофобом. Ранее журналист заявил о причастности Киева к подрыву Каховской ГЭС.

Карлсон — это просто негодяй и украинофоб. И он будет и дальше делать свою грязную работу, — сказал Кулеба.

7 июня Карлсон в первом выпуске своего нового шоу в Twitter заявил, что военнослужащие Украины могли подорвать Каховскую гидроэлектростанцию. По его словам, российским военным не было смысла взрывать собственную инфраструктуру. Публицист также упрекнул американские СМИ в утаивании фактов и отметил, что граждан США обманывают.

В ночь на 6 июня была разрушена Каховская ГЭС и прорвана плотина, расположенная на Днепре выше Херсона по течению. Это вызвало массовое затопление населенных пунктов.

По словам врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, в зоне затопления оказались около 40 тысяч человек. Заместитель генсека ООН по гуманитарным проблемам Мартин Гриффитс заявил, что Всемирная организация готова оказать содействие пострадавшим в зоне разрушения.