В США назвали виновных в подрыве Каховской ГЭС Американский журналист Карлсон: украинские военные могли подорвать Каховскую ГЭС

Фото: Presidential Office of Ukraine / Global Look Press

Американский журналист Такер Карлсон в первом выпуске своего нового шоу в Twitter заявил, что военнослужащие Украины могли подорвать Каховскую гидроэлектростанцию. По его словам, российским военным не было смысла взрывать собственную инфраструктуру. Публицист подчеркнул, что подобные действия Киева могут стать плохим развитием событий для Украины.

Справедливо настроенный человек пришел бы к выводу, что украинцы, вероятно, ее взорвали. Так же, как они, как вы бы предположили, взорвали прошлой осенью «Северный поток» — российский трубопровод. В действительности украинцы сделали это, как мы теперь знаем, — сказал Карлсон.

Он упрекнул американские СМИ за утаивание фактов и отметил, что американскую публику обманывают.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что американская администрация сейчас не может сказать с уверенностью, кто несет ответственность за подрыв Каховской ГЭС. По его словам, Вашингтон в настоящее время оценивает имеющуюся информацию. Представитель Белого дома добавил, что администрация Байдена работает в тесном сотрудничестве с украинцами по этому вопросу.