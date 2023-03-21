Улики на яхте «Андромеда»: что нового узнали о подрыве «Северных потоков» Что обнаружили следователи ФРГ внутри 15-метрового парусника

Фото: Global Look Press

Иллюстрация создана методом коллажирования

Немецкие СМИ публикуют новые утечки, связанные с немецкой яхтой «Андромеда». Она фигурирует в расследовании Федерального уголовного ведомства Германии по делу о диверсиях на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». По данным газеты Bild, следователи изъяли с судна предметы одежды, на которых обнаружили несколько волос. Кому они принадлежали, еще предстоит установить. О чем могут свидетельствовать эти улики, почему вокруг «Андромеды» возник такой ажиотаж и какие нестыковки есть в этом деле — в материале NEWS.ru.

В какой из двух версий фигурирует «Андромеда»

Парусная яхта «Андромеда» фигурирует в одной из двух основных (и противоречащих друг другу) версий, которые выдвигались в связи с подрывом «Северных потоков» в ночь на 26 сентября 2022 года. Одну из них предложил американский расследователь Сеймур Херш. По его данным, диверсию совершили глубоководные водолазы ВМС США под командованием ЦРУ и под прикрытием учений НАТО.

Вторую версию позже озвучила группа СМИ во главе с американской газетой The New York Times и немецкой Die Zeit. Эти издания настаивают на «украинском следе». Якобы за подрывами «СП» стояла группа самостоятельных диверсантов, действовавших в интересах Киева. Утверждается, что в группу входили шесть человек — капитан, два водолаза, два помощника водолазов и женщина-врач. «Андромеду» проверяют именно в связи с этой второй версией. При этом ни Германия, ни другие страны Запада не признавали ее официально. Существование самой группы до сих пор не доказано. Тем не менее следствие отрабатывает этот вариант.

Что представляет собой «Андромеда»

«Андромеда» — парусная яхта типа Bavaria C50 (имеет сертификацию CE (A), то есть предназначена для выходов в открытое море). Ее корпус выполнен из стеклопластика, габариты — 15 метров в длину и 25 в высоту. Заводская цена — €250 тысяч. Внутри размещены шесть кают, четыре ванные комнаты и небольшая кухня с вмонтированным столом. Интерьер полностью отделан деревом, кровати и скамейки обиты синими чехлами.

Фото: bavariayachts.com Яхта типа Bavaria C50. Так выглядит «Андромеда» — самое обсуждаемое судно этих недель

Яхта рассчитана на экипаж и пассажиров в пределах 11 человек.

«Андромеда» не новая яхта, ей больше десяти лет. «Судно лежит на суше, опираясь на красные металлические опоры, с которых отслаивается краска. Раньше с этих бетонных каркасов сходили на воду военные катера», — сообщает репортер телеканала N-tv, побывавший на месте.

Где нашли «Андромеду»

Немецкие журналисты обнаружили «Андромеду» в бывшем военном порту времен ГДР на курортном острове Рюген. «Проселочная дорога длиной в километр ведет в самую отдаленную часть балтийского острова Рюген, но внезапно обрывается. Ворота преграждают путь к заброшенному военному порту, который когда-то был построен Национальной народной армией ГДР. Сейчас тут все заросло», — описывает впечатления журналист N-tv.

До сих пор порт остается закрытым объектом, однако парусник находится там вовсе не по секретным соображениям: это его обычное место швартовки. Компания, сдающая яхты в аренду, использовала старый док на Балтике в качестве зимней стоянки. Здесь стоят и другие большие суда.

Каким курсом шла «Андромеда»

Как пишет Bild, 6 сентября 2022 года судно вышло из немецкого Ростока, затем ненадолго пришвартовалось севернее — в порту Вик на острове Рюген, а потом выдвинулось вглубь Балтийского моря.

Фото: Jochen Tack/imageBROKER.com/Global Lool Press Пристань острова Рюген. В глубине скрывается «Андромеда»

Данные отслеживания морского движения показали, что во второй половине сентября яхта остановилась к востоку от датского архипелага Эртхольмен, дрейфовала там почти неделю, а затем продолжила путь на восток. Примерно через две недели неподалеку произошли взрывы на глубине 70 и 88 метров, которые серьезно повредили инфраструктуру газопроводов.

Впоследствии датские полицейские запрашивали у чиновников острова Кристиансё (входит в состав архипелага) информацию о подозрительной яхте, стоявшей в местной гавани с 16 по 18 сентября.

Почему в отношении «Андромеды» возникли подозрения

«Запрос на бронирование с самого начала показался компании странным. В сентябре 2022 года яхта была арендована на целый месяц вперед. Летом в этом не было бы ничего необычного. Но те, кто арендует парусное судно для плавания по Балтийскому морю в ветреный и влажный сентябрь, обычно берут яхту максимум на неделю, чтобы испытать особенно бурное и сложное море», — отмечает телеканал N-tv.

По данным Spiegel online, «Андромеда» была зафрахтована группой из шести человек, несколько из которых предъявили украинские паспорта. В качестве юрлица выступила польская компания, также принадлежащая двум украинцам. Газета Sueddeutsche Zeitung уточняла, что некоторые члены команды, предположительно, имели болгарское гражданство.

После сентябрьского путешествия на яхту никто не претендовал, предложений о бронировании больше не поступало. Благодаря этому сохранились многие вещдоки.

Что следователи обнаружили на «Андромеде»

Обыски на «Андромеде» прошли еще в январе 2023 года. В течение трех дней команда из 13 оперативников осматривала судно. Оттуда изъяли бортовую электронику и GPS-трекер, по которому можно отследить перемещения яхты.

Как сообщали СМИ, на столе в каюте якобы обнаружились «следы взрывчатки». Но подробности следователи не приводят.

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press Взрыв на газопроводе «Северный поток», 26 сентября 2022 года

В качестве вещдоков с яхты забрали термофутблоку Icebreaker и черную кепку Von Lamezan, на которой остались волосы. Пока не ясно, принадлежат они кому-то из шестерки или же третьим лицам. В лаборатории Федерального криминального ведомства изучают ДНК. Но там не отвечают на вопрос, почему внутри яхты осталось так много следов, которые предполагаемые диверсанты — если они действительно использовали судно — не постарались замести.

Какие еще нестыковки видят эксперты в связи с «Андромедой»

Логистика

Эксперт по морской безопасности Йоран Свистек отметил в интервью ZDF, что группа из шести человек вряд ли могла взорвать трубопроводы самостоятельно с помощью одной яхты. «У меня есть большие сомнения насчет теории одного судна. Такое количество взрывчатых веществ и оборудования, которое необходимо было перевезти плюс пройти через точки над тремя местами взрыва без дрейфа... Здесь необходим более крупный корабль или даже несколько», — уверен Свистек.

Снаряжение

Член Германского общества спасателей, эксперт по глубоководному погружению Маттиас Хельцль назвал «маловероятным» гипотетическое погружение водолазов с «Андромеды». «Только для того, чтобы опуститься на дно, водолазу потребовалось бы 30 литров специальной газовой смеси. На борту пришлось бы держать десятки баллонов», — пояснил Хельцль газете Bild.

Бывший военный ныряльщик ВМС ФРГ Йенс Хернер подтвердил, что для погружения на глубину около 80 метров ныряльщикам нужны особые кислородные баллоны и согревающие гидрокостюмы. Его коллега, бывший боевой водолаз Вольфганг Франк также уверен, что для такой диверсии нужны профессионалы: «Я бы закладывал на это минимум полтора часа — три минуты, чтобы погрузиться на дно, полчаса для работы в глубине и один час, чтобы медленно всплыть. Затем три-четыре часа для восстановления». Каждый корабль, который так долго стоит на одном месте, выделяется на многие мили и привлекает к себе внимание.

Фото: Keith Levit/STRKHL/Global Look Press Эксперты уверены: взорвать трубу на глубине 80 метров могли только дайверы-профессионалы

Взрывчатка

«Для трех взрывов потребовалось бы не менее 1500 кг взрывчатки. На „Андромеде“ нет специального крана, чтобы безопасно погрузить такие объемы взрывчатки под воду, — пишет Bild. — Да и как украинский диверсионный экипаж мог бы вывезти полторы тонны взрывчатки из армейских запасов через Польшу и Германию, не попав на радар спецслужб или полиции?»

Эксперт по кибербезопасности, основатель Института цифрового общества в Берлине Сандро Гайкен уточняет, что раздобыть тайно взрывчатку в даркнете было бы крайне затруднительно. Таким образом, подрывы «Северных потоков» вряд ли были частной инициативой группы энтузиастов с фейковыми паспортами. «Появляется все больше данных в пользу того, что это дело рук специалистов, тесно связанных с государственными субъектами», — заключил эксперт.