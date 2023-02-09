«Поплавок мертвеца»: как в США тренируют водолазов-диверсантов «Воды в рот набрали», — так говорят о выпускниках школы ВМС США. Что известно о дайверах, которые могли взорвать «Северные потоки»

Фото: netc.navy.mil

Крэг-роуд 350, Панама-Сити, штат Флорида — по этому адресу, который находится в открытом доступе, расположилось одно из самых секретных заведений Америки: водолазно-спасательный тренировочный центр ВМС США (The Naval Diving and Salvage Training Center, NDSTC). Там десятилетиями готовят глубоководных дайверов для американских военных ведомств — от легендарных морпехов до водолазов-саперов. Как утверждает журналист Сеймур Херш, именно выпускники этой школы совершили в 2022 году диверсию на «Северных потоках». А в разгар холодной войны они провели под эгидой ЦРУ дерзкую операцию «Цветы плюща» (Ivy Bells) по прослушке подводных линий связи ВМФ СССР. Как тренируют «самых неразговорчивых парней из Панама-Сити», которые расставляют подводные сети для шпионских игр, — в материале NEWS.ru.

«Морские пчелы» против «морских котиков»

Как пишет в своем нашумевшем расследовании Херш, выпускники известной на всю Америку Военно-морской академии в Аннаполисе свысока поглядывают на учеников провинциального центра во Флориде, который именуют не иначе как «захолустным болотом».

Ее дайверы никогда не появляются в голливудских фильмах или на обложках популярных журналов. Они не становятся «морскими котиками», моряками подлодок или на худой конец «черными башмаками» — так называют командиров надводных десантных кораблей, крейсеров или эсминцев. Зато они настоящие асы минной войны, наименее гламурной из всех. Про парней оттуда говорят «воды в рот набрали», — пишет Херш.

В тихом омуте Панама-Сити, через дорогу от прачечной и школы танцев, расположен второй по величине в стране крытый бассейн. Вот только простым туристам популярного курорта доступ туда закрыт. Не каждый догадается, что «унылое бетонное сооружение времен Второй мировой войны, похожее на провинциальное профтехучилище», на самом деле представляет собой гигантский комплекс.

Внутри скрываются 23 отсека, включающие шесть барокамер для рекомпрессии, два тренажерных зала для погружений на глубину до 300 футов, тренировочный центр по водным видам спорта, шлюзовой отсек для подводных лодок и две 133-футовые водолазные станции для погружений в открытом океане, — рассказывает портал The Defence News.

Фото: Lt. Seth Koenig/Keystone Press Agency/Global look Press

По его данным, каждый год в центре проходят обучение более 1200 студентов. Среди них — будущие глубоководные водолазы Военно-морских сил США, «морские пчелы» из строительных (конструкторских) батальонов, офицеры по обезвреживанию взрывоопасных боеприпасов (EOD), медицинские специалисты по водолазному делу, инженерные водолазы армии США, боевые водолазы Корпуса морской пехоты, водолазы Береговой охраны США и многие другие.

По словам Херша, со времен холодной войны дайверов вербуют для своих операций по всему миру самые разные ведомства, причем не только армейские. Среди «клиентов» Панама-Сити — ЦРУ и Агентство нацбезопасности США. Диверсионную работу водолазы ВМС США не афишируют, но подрывному делу их точно обучают.

Выпускники школы используют взрывчатку С-4 как для благих целей — например очистки гаваней и пляжей от неразорвавшихся боеприпасов, так и для не очень хороших — подрыва иностранных нефтяных вышек, засорения клапанов подводных электростанций, разрушения шлюзов на важнейших судоходных каналах, — говорится в расследовании.

По данным The Defence News, в 2021 году дайверы ВМС США приплыли к берегам Украины, где приняли участие в международных учениях Sea Breeze. В порту Одессы они провели «уникальную операцию по извлечению со дна советской яхты, заброшенной на Одесской военно-морской базе». Она затонула еще в 2016 году и с тех пор блокировала около полдюжины мест стоянок в порту.

Впервые военно-морское командование США отработало «сцепку» двух совершенно разных водолазных подразделений, которые редко действуют сообща, — подводных инженеров («морских пчел») и дайверов-спасателей. Эксперты увидели в этом нечто большее, чем просто «расчистку завалов». На самом деле американцы отыграли сценарий «по освобождению и восстановлению вражеского порта в ходе гипотетической большой войны, который был затоплен противником при наступлении американских войск». Несколько недель спустя водолазы повторили «ролевую игру» уже в своем родном порту в Вирджинии.

Фото: netc.navy.mil

Дышите глубже

Как следует из памятки для абитуриентов на сайте школы дайверов ВМС, поступить туда могут только обладатели американского паспорта. Хотя некоторые курсы предусмотрены и для выходцев из «стран-партнеров». Но каких именно — не уточняется. Обучение там, судя по всему, бесплатное.

Второе главное условие — лошадиное здоровье. Примечательно, что ограничения для женщин не заявлены (тем более что их официально берут в морпехи). Но сколько именно боевых пловчих тренируется в центре, никто, разумеется, не скажет. Все тренировки закрыты от посторонних глаз — никаких дней открытых дверей в заведении не проводится. Но кое-какие секреты оно все же раскрывает.

Например, опубликованы стандарты по физической подготовке будущих военных водолазов. Те, кто претендует на зачисление, должны быть способны выдержать вот такую «разминку»:

Заплыв на 500 ярдов (450 метров) брассом или на боку (стиль овер-арм) за 12,3 минуты (на отдых дается 10 минут)

Отжимания — 50 за две минуты

Приседания — 50 за две минуты

Подтягивания — 6 за две минуты (отдых — 10 минут)

Пробежка — полторы мили за 12,3 минуты

Фото: netc.navy.mil

В базовой учебной программе предусмотрены разнообразные упражнения с маской, ластами и трубкой. Вот, к примеру, что уже должен уметь кандидат на момент поступления:

Наполнять маску и трубку водой во время погружения, а затем с силой выдыхать, чтобы очистить маску и трубку, не касаясь поверхности воды лицом. Дополнительная практика должна включать в себя говорение/пение с закрытой маской, выполнение ударов флаттера ногами и отжимание на бортике бассейна, когда маска залита водой.

Плавать в маске и ластах, дыша через трубку. Периодически наполнять трубку водой, погружаясь на два-три фута, затем всплывать, не отрывая лица от поверхности воды, с силой выдыхая воду из трубки и затем продолжая нормально дышать через трубку.

Это упражнение следует продолжать делать в течение нескольких минут без признаков паники, — гласит инструкция.

Фото: U.S. Navy/ZUMAPRESS.com/Global look Press

А еще новички регулярно выполняют трюк под названием «поплавок мертвеца» — плавают на поверхности, сцепив руки за спиной и скрестив лодыжки в течение пяти минут как минимум. И это, как можно понять, только цветочки — основная часть программы засекречена.

Имеют ли выпускники школы дайверов ВМС США отношение к диверсии на «Северных потоках», вряд ли можно будет доказать в обозримом будущем, пока не будут раскрыты архивы. Но кто бы ни установил взрывчатку на глубине 260 футов на дне Балтики, эти ребята, несомненно, должны иметь крепкие легкие, под стать выпускникам центра в Панама-Сити, чьих лиц никто никогда не увидит.