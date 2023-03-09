Украинский след в подрыве «Северных потоков»: верят ли этому чиновники ЕС Столтенберг, Боррель и другие западные официальные лица призвали не принимать расследования в NYT и Die Zeit за чистую монету

Фото: U.S. Coast Guard photo by Chief Warrant Officer Allyson Conroy/Public domain/Wikimedia Commons

Новые разведданные о причинах повреждения трех веток трубопроводов «Северный поток», опубликованные накануне в немецких и американских СМИ, сразу же вызвали отторжение у европейских политиков. NEWS.ru разобрался, чем недовольны в Европе и почему там не доверяют выводам ЦРУ об украинском следе.

Реакция ФРГ: никто ничего не знает

Доклад американских спецслужб, на который ссылалась американская New York Times, вызвал большой резонанс. Однако этот материал содержит мало конкретики. Общий смысл состоит в том, что непосредственными исполнителями диверсии, произошедшей на дне Балтики 26 сентября 2022 года, были некие сочувствующие Украине «партизанские группировки».

Хотя из такой формулировки следует, что национальная принадлежность диверсантов в принципе может быть какой угодно, европейские политики и брюссельские чиновники такого рода «разоблачений» явно ждали в последнюю очередь. Как бы то ни было, проигнорировать публикацию они не смогли. Официальные лица ЕС напирали на то, что сами доклад в глаза не видели, а потому никаких оценок ему давать не будут.

Я бы не торопился с аналитическими выводами. Нужно проводить четкую разницу между группировкой, действовавшей по приказу из Киева, и группировкой, действовавшей из симпатии к Киеву, но без ведома Киева. Давайте подождем, когда будут предъявлены доказательства [версии об украинском «следе»], если они вообще будут когда-либо предъявлены, — заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Фото: The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look Press «Северный поток — 2» был подорван на нескольких участках неизвестными диверсантами

Как отмечает Politico, чиновники ЕС дистанцировались от разведданных о взрывах «Северного потока».

Обвинения, если они окажутся правдой, могут нанести ущерб общественной поддержке Европой Украины, особенно в Германии, которая расследует взрыв вместе со Швецией и Данией, — признает издание.

В европейских столицах предпочли спрятать головы в песок по очевидной причине. Чиновники окажутся в двусмысленной позиции, если выяснится, что они поддерживают страну, которая совершает диверсии на объектах инфраструктуры, от которых зависит энергоснабжение Европы. Тяжелее всего пришлось бы правительству ФРГ, которое после тяжелых раздумий и проволочек согласилось снабдить ВСУ танками Leopard.

Столтенберг и Боррель: не хватает фактов

Такую же осторожность демонстрируют и в других столицах ЕС. Так, министр обороны Финляндии Антти Кайкконен призвал не делать поспешных заключений.

У нас сейчас нет ничего, что можно было бы назвать фактами. Важно сперва довести до конца самое тщательное расследование и такие факты добыть. Чем скорее это будет сделано, тем лучше, — заявил накануне финн на встрече министров обороны стран ЕС в Стокгольме.

На мероприятии в Стокгольме принял участие также министр обороны Украины Алексей Резников. Разумеется, он тоже отверг версию о том, что его страна имеет какую-то причастность к подрыву «Северных потоков». «Это не наших рук дело», — заявил он. Вместе с тем Резников не опасается, что новые разведданные каким-то образом могут навредить отношениям между Украиной и Евросоюзом.

Участники стокгольмской встречи также отметили: если бы опубликованная в NYT информация была верифицирована со стопроцентной точностью, они бы получили ее по каналам НАТО, а не через американскую газету. Сам генсек НАТО Йенс Столтенберг разводит руками.

Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал дождаться официальных выводов

Мы на сегодняшний день знаем точно только то, что имела место диверсия на трубопроводе Nord Stream. Но мы пока не в силах установить, кто за ней стоит. Вообще не следует спешить с выводами до тех пор, пока не закончатся ведущиеся сейчас расследования на национальном уровне, — заявил Столтенберг.

Генсек Альянса практически слово в слово повторил заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, сделанные по горячим следам после публикации 7 марта.

Расследования точных обстоятельств все еще продолжаются в Швеции, Дании и Германии. Пока расследования продолжаются, мы не можем сделать окончательный вывод, — заключил Боррель.

Найти стрелочника

Немецкие ARD, SWR и Die Zeit, комментируя публикацию американских коллег, отметили, что NYT не привела никаких доказательств того, что украинские власти были вовлечены в подготовку диверсии на трубопроводе — или хотя бы осведомлены о ней.

Напомним: в самой публикации цитируются мнения неназванных источников из разведсообщества. Они даже не исключают, что реальные организаторы диверсии на «Северных потоках» могли намеренно маскироваться под украинцев, чтобы перевести стрелки на Киев. Более того, NYT прямо предупреждает, что не может проверить, действительно ли ее информаторы имеют доступ к секретным файлам, на которые ссылаются.

Самым сильным аргументом в пользу того, что диверсанты действовали при поддержке государства (гипотетического, не конкретного), британская газета The Guardian, например, считает наличие у них фальшивых, но при этом легально изготовленных паспортов.

Подделать такие паспорта кустарным способом невозможно. Следовательно, их обладатели получили их от чиновников, отвечающих за выдачу международных документов, — пишет обозреватель газеты Дан Саббах.

Фото: imago stock&people/www.imago-images.de/Global Look Press Американский журналист Сеймур Херш выдвинул версию о причастности ЦРУ, но она тоже никому на Западе не понравилась

Информация источников NYT при этом никак не согласуется с данными расследования, ранее проведенного по собственной инициативе американским журналистом Сеймуром Хершем. По его мнению, диверсию осуществили глубоководные водолазы ВМС США совместно с норвежцами. Операцию, утверждает журналист, санкционировал лично Джо Байден, координировало ее ЦРУ, а проводилась она под прикрытием учений НАТО.

Все данные Херш также получил от анонимного источника, непосредственно знакомого с планированием. Разумеется, он его не раскрыл. Это является самым уязвимым моментом в расследовании Херша. Напомним, ранее европейские политики точно так же усомнились в версии об американском следе.

Москва заодно с Западом, поляки в стороне

Публикация NYT стала уникальным по нынешним временам случаем, когда мнения западных стран полностью разделили в Москве. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в версию газеты «трудно поверить».

Во-первых, конечно, вы видите, синхронный выход материалов в разных странах. Вы видите, что англосаксы суетятся, у них явно неловкости из-за этого теракта в отношениях с немцами, это очевидно, — заявил Песков.

С заявлениями лидеров ЕС и НАТО резко диссонирует позиция Польши, которая прямо приветствовала подрыв европейской стратегической инфраструктуры (те же немцы уничтожение участков «Северных потоков» осуждают).

Разрушение Nord Stream освободило Европу в целом и в частности Польшу от зависимости от российского газа и сорвало планы Москвы доминировать на европейском рынке энергоносителей. Этот газопровод служил для умиротворения России со стороны Евросоюза, — заявил президент республики Анджей Дуда в ходе своей поездки в ОАЭ.

Фото: Markiian Lyseiko/Keystone Press Agency/Global Look Press Президент Польши Анджей Дуда в любом случае поприветствовал диверсию

Польша, как и Украина, была в числе главных оппонентов строительства «Северных потоков» еще до начала российской СВО, хотя и по другой причине. В Варшаве видели в СП усиление зависимости от российских энергоносителей, в Киеве опасались, что его пуск лишит Украину монопольно статуса страны — транзитёра российского природного газа.

Как бы то ни было, и поляки свои версии выдвигать не спешат.