Журналист Херш рассказал, как Байден провалил секретный план США Журналист Херш: Байден разрушил план подрыва «Северных потоков» своим публичным заявлением

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Сеймур Херш

Президент США Джо Байден разрушил планы команды специалистов, занимавшихся подрывом «Северных потоков», когда заявил, что знает, как остановить работу трубопроводов, рассказал американский журналист Сеймур Херш, автор расследования о подрыве «Северных потоков», в интервью каналу RT. По словам лауреата Пулитцеровской премии, лидер Соединенных Штатов Америки озвучил эту информацию во время одной из пресс-конференции, хотя операция планировалась как тайная.

Президент сказал это на пресс-конференции: «Мы остановим «Северный поток — 1». После этих его слов был вопрос журналиста. Все это известно, задокументировано и шло в вечерних новостях. Журналист спросил: «Как же вы это сделаете?» Байден ответил: «Скажу вам: мы знаем, как это сделать. Мы можем это сделать», — процитировал Херш.

По словам журналиста, к моменту этого заявления взрывчатка уже несколько месяцев находилась на дне Балтийского моря.

Ранее Херш заявил, что в Белом доме диверсию в Балтийском море обосновали необходимостью заставить Европу и дальше поддерживать НАТО. Другой целью было жесткое принуждение к прокси-войне против Российской Федерации.