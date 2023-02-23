Журналист Херш назвал причину подрыва США «Северных потоков» Херш: США подрыв «Северных потоков» был нужен, чтобы Европа поддерживала НАТО

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Американский журналист Сеймур Херш, автор расследования о подрыве «Северных потоков» заявил, что в Белом доме диверсию в Балтийском море обосновали необходимостью заставить Европу и дальше поддерживать НАТО. Другой целью было принуждение к прокси-войне против России, подчеркнул лауреат Пулитцеровской премии в беседе с RT.

По словам Херша, президент США Джо Байдена не хотел, чтобы Берлин запустил в работу новый трубопровод «Северный поток — 2». При этом в Германии к тому времени ввели санкции в отношении первого «Северного потока».

В этом было обоснование миссии: они следят за тем, чтобы Европа и Западная Европа продолжали поддерживать НАТО и поставляли оружие в то, что совершенно точно является прокси-войной против России, — подчеркнул журналист.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что страны Евросоюза не отреагировали на подрыв «Северных потоков» своим ближайших союзником, пытаясь тем самым замести факты под ковер, чтобы не вызвать недовольство Вашингтона. По его словам, Европа на протяжении всей истории еще никогда не была настолько подвластна Соединенным Штатам.