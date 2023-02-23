Небензя: Евросоюз «проглотил» подрыв «СП», чтобы не разозлить США

Фото: Zuma\TASS

Василий Небензя

Страны Евросоюза не отреагировали на подрыв «Северных потоков» своим ближайших союзником (США. — NEWS.ru), пытаясь тем самым замести факты под ковер, чтобы не вызвать недовольство Вашингтона, заявил в ходе заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя. По его словам, Европа на протяжении всей истории еще никогда не была настолько подвластна Соединенным Штатам.

Такой импотенции в экономической сфере, такого раболепия перед США в истории Европы еще никогда не было. Дело дошло до того, что в Брюсселе беззвучно проглотили подрыв своим ближайшим союзником магистрального газопровода, оплаченного в том числе европейским инвесторами, — сказал Небензя.

Постпред РФ в ООН подчеркнул, что Евросоюз подсел на «тяжелые наркотики» — американский дорогой сжиженный природный газ, подчеркнув, что инфляция в странах Европы дошла до двузначных показателей.

При этом рекордные темпы инфляции измеряются двузначными показателями. Радуясь, что соскочил с «российской газовой иглы», Евросоюз подсел на «тяжелые наркотики» — дорогой американский сжиженный природный газ, — пояснил он.

Американский журналист Сеймур Херш 8 февраля опубликовал статью о расследовании диверсии на российских экспортных газопроводах. По его версии, взрывчатку под трубопроводы заложили американские водолазы после одобрения президента США Джо Байдена, а через три месяца ее взорвали норвежцы.