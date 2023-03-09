«Много неловкостей»: в Кремле оценили версию о подрыве «Северных потоков» Кремль не поверил в версию о подрыве «Северный потоков» проукраинской группировкой

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Кремль не верит в версию том, что за диверсией на «Северный потоках» может стоять некая проукраинская группировка, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Комментируя публикации в западных СМИ на эту тему, он отметил, что у англосаксов и немцев «много неловкостей» в отношениях с немцами из-за этого, сообщает РИА Новости.

Во-первых, конечно, вы видите, синхронный выход материалов в разных странах, вы видите, что англосаксы, о которых мы говорили в самом начале, суетятся, у них явно неловкости из-за этого теракта в отношениях с немцами, это очевидно, — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, совершение такого теракта под силу только спецслужбе, а не просто каким-то гражданам, якобы входящим в проукраинскую группировку. Он добавил, что Москва требует быстрого и прозрачного расследования диверсии и допуска к нему российской стороны.

Ранее немецкие и американские издания сообщили, что диверсию могли осуществить граждане России или Украины либо группа, состоящая из них. При этом судно, с которого была совершена атака, связано с компанией, принадлежащей гражданам Украины.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал эту версию теракта «тупой американской пропагандой» и «унылым говном». По его словам, ей не верят даже европейские обыватели.