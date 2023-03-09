«Унылое говно»: Медведев высмеял версию подрыва «Северных потоков» Медведев назвал новую версию подрыва «Северных потоков» тупой пропагандой

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал «тупой американской пропагандой» и «унылым говном» версию подрыва трубопроводов «Северные потоки». В своем Telegram-канале он написал, что в существование проукраинской группировки, не связанной с Украиной и странами Запада, не верят даже европейские обыватели.

Оказывается, всё дело в какой-то неведомой «проукраинской группировке». <...> Сценарий — просто унылое говно. Тупая американская пропаганда. Не нравится никому. Не верят даже отравленные ею европейские обыватели. Их мутит, как будто они обожрались свиной рульки с пивом, — написал Медведев.

Ранее издание NYT сообщило, что американские чиновники, изучившие разведданные по ЧП на газопроводах, пришли к выводу, что диверсию могли осуществить граждане России или Украины либо группа, состоящая из них. При этом судно, с которого была совершена атака, связано с компанией, принадлежащей гражданам Украины.

Позже официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла европейскую версию расследования инцидента на «Северных потоках» и написала, что не удивится, если в случившемся обвинят «дельфина-подрывника», сбежавшего из Крыма на Украину.