«Дельфин-подрывник»: Захарова озвучила новую версию инцидента на СП Захарова высмеяла новую версию расследования инцидента на «Северных потоках»

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Представитель МИД Мария Захарова высмеяла европейскую версию расследование инцидента на «Северных потоках», согласно которой к ЧП причастны украинцы. В своем Telegram-канале она написала, что не удивится, если в случившемся обвинят «дельфина-подрывника», сбежавшего из Крыма на Украину.

Не удивлюсь, если в результате якобы «расследования» западники и их газетёнки установят, что трубопроводы «Северных потоков» уничтожил дельфин-подрывник, который сбежал из Крыма на Украину, — написала Захарова.

Кроме того, представитель МИД предположила, что единственной уликой, указывающей на причастность англосаксов к теракту, будет маршрут, который дельфин воспользовался, «метнувшись от одного Черноморского побережья до другого через Балтику».

Захарова уверена, что Вашингтон и Лондон в расследовании проторенной дорогой, используя принцип управляемых утечек и формируя нужную повестку. В качестве примера аналогичного сценария Захарова привела историю Солсбери и Эймсбери, а также инцидент с Алексеем Навальным и «Новичком».

Ранее издание NYT сообщило, что американские чиновники, изучившие разведданные по ЧП на газопроводах, пришли к выводу, что диверсию могли осуществить граждане России или Украины, либо группа, состоящая из них.