Полянский: у России нет оснований не доверять расследованию Херша

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Сеймур Херш

У России нет оснований не доверять расследованию американского журналиста и лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша по «Северным потокам», заявил в интервью NEWS.ru российский дипломат, первый заместитель постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке Дмитрий Полянский. По его словам, обозреватель обладает безупречной репутацией и является автором многих разоблачений, которые долгое время отрицали в США.

Очевидно, что в таком возрасте и с такими заслугами он вряд ли станет ставить под удар свою репутацию. Вот все это вместе позволяет нам сделать вывод о причастности США ко взрывам, о чем прямо сказали на упомянутом заседании СБ ООН. Но мы — за международное расследование, которое перенесет этот вопрос в правовую плоскость, — сказал Полянский.

Дипломат напомнил, что Херш сообщил, что знаком с источником информации. По мнению Полянского, этого же осведомителя журналист планирует использовать и в дальнейшем. Это означает, что точка в его расследованиях и публикациях еще не поставлена, резюмировал дипломат.

Ранее Херш в своем расследовании выдвинул версию, что власти США начали готовить диверсию на «Северных потоках» еще в 2021 году, в самый разгар предвыборной кампании. Публицист считает, что окончательное решение о подрыве газопроводов было принято Байденом в феврале 2022-го, после его встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Херш убежден, что подрыв российских трубопроводов в Балтийском море направлен против Европы. По его мнению, одной из целей диверсии являлось в очередной раз продемонстрировать, что ЕС полностью зависит от Вашингтона. Кроме того, Херш предположил, что ситуация может навредить и НАТО, учитывая выросшие цены на электричество и газ в европейских странах.