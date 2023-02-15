Херш рассказал, когда Байден решил подорвать «Северные потоки» Херш: в феврале 2022 года у Байдена еще не было плана подрыва «Северных потоков»

Фото: Danish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press

Президент США Джо Байден принял решение о взрыве «Северных потоков» после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в феврале 2022 года, заявил в интервью американский журналист Сеймур Херш телеканалу Berliner Zeitung.

У нас, американцев, тогда не было разработанного плана, но мы знали, что у нас есть возможность его реализовать, — заявил Херш.

Он подчеркнул, что Вашингтон понимал, что не сможет взорвать трубопроводы, используя «невероятно мощную» взрывчатку под названием C4. Тогда было принято решение осуществить подрыв, чтобы можно было управлять дистанционно с помощью подводных гидроакустических приборов.

В начале января, по информации Херша, о данной опции доложили в Белый дом, а две или три недели спустя уже сама замглавы Госдепартамента Соединенных Штатов Виктория Нуланд сообщила, что США «могли бы это сделать», добавил Херш.

Американский журналист Сеймур Херш ранее опубликовал материал, из которого следовало, что ЦРУ принимало непосредственное участие в подготовке взрыва на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Согласно представленным данным, американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под газопроводами взрывчатку, а спустя три месяца ее активировали представители Норвегии. Как утверждает Херш, президент США Джо Байден разрешил проведение операции после девяти месяцев обсуждений с командой национальной безопасности.