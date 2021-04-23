Директор британской разведки назвал Россию главной угрозой

https://static.news.ru/photo/624233e2-a459-11eb-b82a-96000091f725_660.jpg Фото: Социальные сети

Глава британского центра правительственной связи (GCHQ) Джереми Флеминг назвал Россию главной угрозой национальной безопасности Великобритании. Об этом он заявил в ходе выступления, стенограмма которого приводится на сайте GCHQ.

Она (Россия. — NEWS.ru) остаётся самой серьёзной угрозой национальной и коллективной безопасности Великобритании, — заявил глава разведки.

Он подчеркнул, что особые опасения у него вызывают угрозы в сфере кибербезопасности, а также проведение Москвой агрессивных операций спецслужб в европейских странах и вмешательство в выборы «по всему миру». На втором месте, по мнению Флеминга, в этом списке находится Китай.

В начале апреля американская разведка опубликовала доклад, в котором также утверждалось, что Россия в ближайшее время будет представлять для США главную угрозу в сфере кибербезопасности. В документе подчёркивалось, что Москва считает кибератаки «приемлемым вариантом для сдерживания противников, контролирования эскалации и осуществления конфликтов».

Как сообщалось ранее, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев назвал «очередным огульным обвинением» обвинения в кибератаках, которые выдвинули США в адрес России. Он подчеркнул, что власть не имеет никакого отношения к этим диверсиям. Вместе с тем он не исключил, что в некоторых подобных преступлениях могут участвовать хакеры, живущие на территории России.