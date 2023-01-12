Die Welt: передача польских танков Leopard Киеву станет оскорблением ФРГ

Фото: Ralph Zwilling/picture alliance/Global Look Press

Танк Leopard 2

Передача танков Leopard киевскому режиму со стороны Польши может расцениваться как беспрецедентное оскорбление для Германии, пишет Die Welt. По его данным, для передачи танков требуется «целый ряд формальных требований и разрешений», включая разрешение из Берлина. Решение о поставке уже было принято в Польше.

Будет ли Польша ждать «зеленого света» от Германии для Leopard или просто сделает это самостоятельно? Последнее было бы беспрецедентным оскорблением, — отмечает издание.

Ранее издание Politico предположило, что позиция канцлера ФРГ Олафа Шольца в вопросе поставок танков Leopard украинской стороне зависит от мнения президента США Джо Байдена. По словам собеседников издания, немецкий лидер уже координировал свои действия с Вашингтоном, когда анонсировалась совместная поставка Киеву немецких и американских боевых машин пехоты.

Издание напомнило, что 9 января на региональном предвыборном митинге в Берлине Шольц подчеркнул важность обсуждения вооружений с президентом США. Тогда канцлер ФРГ заявил, что поставки танков на Украину должны обсуждаться «вместе с друзьями и союзниками, особенно с нашим трансатлантическим партнером — Соединенными Штатами Америки».

До этого Bild указал на то, что Шольц оказался под еще большим давлением после того, как Польша объявила о решении передать Украине танки Leopard 2. По словам журналистов издания, глава немецкого правительства находится в ситуации цугцванга.