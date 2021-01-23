Депутат Рады раскрыл происхождение записей разговоров Байдена и Порошенко

https://static.news.ru/photo/3c04cfde-5d85-11eb-ba5b-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден и Пётр Порошенко Фото: Petro Poroshenko via globallookpress.com/Global Look Press

Депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач, опубликовавший записи переговоров, предположительно, экс-президента Украины Петра Порошенко и Джо Байдена, который занимал пост вице-президента США, рассказал о происхождении записей.

Плёнки передали ему журналисты-расследователи. Всего в распоряжении Деркача оказались пять-шесть часов разговоров экс-президента Украины. На остальных записях затрагиваются вопросы суверенитета страны, событий в Донбассе, а также взаимоотношений с европейскими партнёрами. Депутат считает, что записи делал сам Порошенко.

Байден просто в страшном сне не мог представить, что Порошенко будет его писать в Администрации для личного архива. Такие вещи просто не делаются с точки зрения культуры государственности. Но Петр Алексеевич в своём стиле поступил, — полагает Деркач.

По его мнению, журналисты опасались за последствия публикации такого материала, поэтому передали плёнки ему.

Они живые люди. Они видят санкции, угрозы репрессий и прочее, — подчеркнул депутат.

Плёнки были переданы на экспертизу. Позже Госбюро расследований Украины перенаправило дело по плёнкам в Национальное антикоррупционное бюро Украины, которое 30 декабря попыталось закрыть уголовное дело.

Мы уже подали в суд и не дадим закрыть это уголовное производство, — заверил депутат журналистов издания «Страна.ua».

Аудиозаписи разговоров Порошенко и Байдена были опубликованы в мае 2020 года.

Как писал NEWS.ru, Служба безопасности Украины возбудила 15 новых уголовных дел против экс-президента страны Петра Порошенко. Политику вменяют госизмену, финансирование терроризма, захват государственной власти, а также посягательство на территориальную целостность. В январе 2021 года против Порошенко возбудили ещё одно уголовное дело из-за связи с Россией.