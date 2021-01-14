На Украине против Порошенко возбудили уголовное дело из-за связей с Россией

https://static.news.ru/photo/9c446ca2-5721-11eb-b2b3-fa163e074e61_660.jpg Пётр Порошенко Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com/Global Look Press

Государственное бюро расследований возбудило новое уголовное дело в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщил в социальной сети сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.

По словам политика, Порошенко обвиняется в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Уголовное дело возбудили в связи с работой принадлежащей экс-президенту кондитерской фабрики Roshen в российском Липецке.

Ранее Государственное бюро расследований (ГБР) Украины начало уголовное разбирательство в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко. Заявителем по делу выступил экс-глава Апелляционного суда Киева Антон Чернушенко, находящийся за пределами государства из-за преследования правоохранительных органов.

Согласно поступившему в ГБР документу, политик с его окружением незаконно вмешивались в судебный процесс и давили на судей. Заявитель описал, как президент лично требовал вынесения незаконных решений, писал NEWS.ru.