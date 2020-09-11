В отношении Порошенко возбудили 15 уголовных дел

https://static.news.ru/photo/c64f092a-f42b-11ea-8dde-fa163e074e61_660.jpg Пётр Порошенко Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила 15 новых уголовных дел в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко. Об этом рассказал его адвокат Игорь Головань.

Появилось ни много ни мало 15 новых дел, направленных фактически против лидера оппозиционной силы, пятого президента Украины Петра Порошенко. <...> Абсолютно по тем же лекалам скроены эти производства, то есть там есть куча разного рода статей Уголовного кодекса, — цитирует его РИА Новости.

Юрист уточнил, что в числе статей госизмена, финансирование терроризма, захват госвласти, посягательство на территориальную целостность, присвоение чужой собственности.

После победы на выборах президента Владимира Зеленского Государственное бюро расследований (ГБР) Украины открыло против Порошенко 18 дел. Руководитель следственной группы Олег Корецкий заявил, что судебную перспективу могут иметь не более трёх из них.

Ранее NEWS.ru писал, что Порошенко стал фигурантом дела о незаконном лишении гражданства экс-депутата Рады Андрея Артеменко. По нему также проходит экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко.