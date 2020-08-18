На Украине против Порошенко завели новое дело

https://static.news.ru/photo/3193d888-e139-11ea-b19d-fa163e074e61_660.jpg Пётр Порошенко Фото: Pavlo Gonchar/Global Look Press

Бывший президент Украины Пётр Порошенко стал фигурантом дела о незаконном лишении гражданства экс-депутата Рады Андрея Артеменко. Об этом заявил адвокат бывшего депутата Виталий Сердюк.

Лишение Андрея Артеменко гражданства, запрет его въезда на территорию Украины и блокирование возможности представлять интересы украинского народа — это не просто нарушение статьи 25 конституции Украины. Это один из способов борьбы с политическими оппонентами, ставший уже системой, — цитирует Сердюка пресс-служба юридической компании «АВЕР ЛЕКС».

Как сообщает РИА Новости, сотрудники Госбюро расследований Украины возбудили дело по факту лишения гражданства Артеменко ещё 11 августа. По нему также проходит бывший генпрокурор страны Юрий Луценко.

После победы на выборах президента Владимира Зеленского Государственное бюро расследований (ГБР) Украины открыло против Порошенко 18 дел. Руководитель следственной группы Олег Корецкий заявил, что судебную перспективу могут иметь не более трёх дел.

Позже офис генерального прокурора вернул все дела на дополнительное расследование из-за их крайне низкого качества. Генпрокурор Руслан Рябошапка, который заявил об этом, вскоре был уволен. Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия считает, что одной из причин увольнения стал отказ продолжать уголовное преследование Порошенко.

19 июля Печерский районный суд в Киеве обязал офис генпрокурора страны открыть против Порошенко, а также экс-главы Национального банка Валерии Гонтарёвой и её заместителя Екатерины Рожковой уголовное дело о вмешательстве в национализацию Приватбанка. Также были открыты четыре уголовных производства по заявлению бывшего совладельца Приватбанка Игоря Коломойского.

NEWS.ru писал, что дело против Порошенко об отмывании денег и неуплате налогов при продаже завода «Кузница на Рыбальском» было закрыто ГБР Украины.