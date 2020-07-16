Депутат Рады принял вызов на языковую «дуэль»

https://static.news.ru/photo/b194e018-c771-11ea-9208-fa163e074e61_660.jpg Макс Бужанский Фото: Макс Бужанский/facebook.com

Украинский парламентарий от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский принял вызов сопредседателя фракции «Европейская солидарность» Ирины Геращенко на «дуэль» по русскому языку. При этом он предложил несколько усложнить состязание.

Друзья, очень уважаемые люди подсказывают мне, что диктант — это четвёртый класс. И если Ирина Геращенко хочет со мной в чём-то соревноваться, я выбираю сочинение. Надеюсь, это не чересчур интеллектуально для вас, Ирина? Справитесь? — написал он своём Telegram-канале.

Бужанский добавил, что Геращенко может взять себе в помощники бывшего спикера Рады Андрея Парубия, если ей будет сложно одной писать сочинение.

Бужанский является автором законопроекта об отмене обязательного изучения 80% предметов в украинских школах на государственном языке. Документ предусматривает отсрочку перехода русскоязычных 5-11-х классов на обучение на украинском языке до 2023 года. Рада планирует рассмотреть инициативу 17 июля.

Как ранее писал NEWS.ru, Геращенко вызвала Бужанского на «дуэль» по русскому языку во время митинга противников русскоязычного обучения в украинских школах. Она предложила парламентарию написать диктант. При этом заявила, что он неграмотен и не знает русского языка.