Украинского депутата вызвали на «дуэль» по русскому языку

https://static.news.ru/photo/e2e5d794-c76c-11ea-b386-fa163e074e61_660.jpg Максим Бужанский Фото: Макс Бужанский/facebook.com

Сопредседатель фракции «Европейская солидарность» в Верховной раде Украины Ирина Геращенко вызвала на «дуэль» по русскому языку другого украинского депутата — члена фракции «Слуга народа» Максима Бужанского.

Бужанский является автором законопроекта об отмене обязательного изучения 80% предметов в украинских школах на государственном языке. Документ предусматривает отсрочку перехода русскоязычных 5-11-х классов на обучение на украинском языке до 2023 года. В комитете Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовали законопроект отклонить. Спикер украинского парламента Дмитрий Разумков заявил, что документ будет рассмотрен 17 июля.

Я вызываю господина Бужанского на дуэль — написать диктант по русскому языку. Он его не знает, друзья. Я уверяю вас, что он неграмотный, — цитирует РИА Новости выступление Геращенко на митинге противников русскоязычного обучения в украинских школах.

Депутат подчеркнула, что знать и использовать любые языки, включая русский, власти не запрещают, но государственным в стране должен быть только украинский.

Ранее NEWS.ru писал, что против законопроекта Бужанского высказался депутат Рады от «Народного фронта» Леонид Емец. Он назвал русский языком животных и убийц. По его словам, инициатива «сплотит тех, кому не всё равно», после чего эти люди «встанут на защиту Украины».