Украинец назвал русскоязычных людей убийцами и животными

https://static.news.ru/photo/5e387d62-c6a4-11ea-97b9-fa163e074e61_660.jpg Леонид Емец Фото: Леонид Емец/facebook.com

Экс-депутат Верховной Рады (ВР) Украины от фракции «Народного фронта» — Леонид Емец — назвал русский «языком животных». Политика возмутило внесение в парламент проекта закона об отсрочке украинизации школьного образования в стране. По мнению бывшего нардепа, пока военнослужащие Незалежной погибают в Донбассе, сторонники главы государства Владимира Зеленского в ВР от партии «Слуга народа» решили «позащищать» русский язык.

Сегодня для меня это не язык Лермонтова, Булгакова и Высоцкого. Это язык животных, способных расстрелять медика на поле боя. Язык агрессора, который вторгся на нашу землю убивать наших украинских людей, — цитирует политика портал Страна.ua.

Он добавил, что законопроект «сплотит тех, кому не всё равно», после чего эти люди «встанут на защиту Украины». Документ предлагает отложить до 2023 года перевод русскоязычных школ на новые учебные стандарты, предусматривающие большее количество часов преподавания на украинском. В данным момент власти страны планируют внедрить изменения уже с 1 сентября 2020 года.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.

Ранее NEWS.ru сообщал, что оснований для признания неконституционным закона о функционировании украинского языка на Украине как государственного нет. Об этом заявил представитель президента Владимира Зеленского в Конституционном суде страны Фёдор Вениславский.

Ранее депутаты Верховной рады (51 человек) обратились с просьбой признать его несоответствующим Конституции, поскольку в основном законе страны гарантируется свободное развитие, использование и защита русского языка и других языков национальных меньшинств.