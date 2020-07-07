Зеленский уверен, что закон о языке нет повода считать неконституционным

https://static.news.ru/photo/ed3091c6-c055-11ea-90ce-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Оснований для признания неконституционным закона о функционировании украинского языка на Украине как государственного нет. Об этом заявил представитель президента Владимира Зеленского в Конституционном суде страны Фёдор Вениславский.

Отмечается, что Конституционный суд Украины рассматривает дело относительно соответствия нормам Конституции закона о языке. Ранее 51 депутат Верховной рады обратились с просьбой признать его несоответствующим конституции, поскольку в основном законе страны гарантируется свободное развитие, использование и защита русского языка и других языков национальных меньшинств. По их мнению, закон о языке противоречит этому.

По мнению Вениславского, речь в законе идёт исключительно о государственном украинском языке. Он не регулирует правовой статус других языков. Поэтому аргументы, что этот закон якобы нарушает статус языков национальных меньшинств, являются абсолютно необоснованными.

Верховная рада должна принять отдельный закон, который будет регламентировать правовой статус русского, возможно, языка, как одного из языков национальных меньшинств, — цитирует его РИА Новости.

Вениславский добавил, что по убеждению президента Украины, оснований для признания закона неконституционным нет, а аргументы депутатов искусственно притянуты.

В 2019 году бывший тогда президентом страны Пётр Порошенко подписал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», подразумевающий использование почти во всех сферах жизни только украинского языка. Нынешний президент Владимир Зеленский заявил, что закон был принят «без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью». Он заявил о необходимости определить, справедливы ли действующие языковые квоты. Его слова поддержал глава Верховной рады Дмитрий Разумков.

Ранее NEWS.ru писал о том, что 31 мая в Киеве под домом главы Верховной рады Украины Дмитрия Разумкова собралась группа протестующих против пересмотра языкового закона.