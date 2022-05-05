Часть правящей партии Швеции не поддержала вступление страны в НАТО

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Женская часть Социал-демократической партия Швеции, которая на протяжении долгого времени выступала за разоружение государства и мирное положение, не поддержала решение о вступлении страны в Североатлантический альянс. Как заявила глава SSKF, руководитель министерства климата и окружающей среды Швеции Анника Страндхелл, Стокгольм должен придерживаться внеблокового статуса, передаёт Svenska Dagbladet.

Совет женского крыла решил придерживаться постановлений нашего конгресса, согласно которому Швеция должна быть внеблоковой в военном отношении и находиться вне НАТО, — заявила политик.

Швеция и Финляндия намерены вступить в НАТО уже этим летом. Хельсинки в июне первыми подадут заявку на присоединение к блоку.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс ждёт вступления Швеции и Финляндии в свой состав. По его словам, присоединение пройдёт быстро, поскольку вооружённые силы этих стран соответствует требованиям военно-политического блока. Кроме того, Столтенберг пообещал Стокгольму и Хельсинки обеспечить защиту на период перехода,

Президент Хорватии Зоран Миланович выступил против членства Финляндии и Швеции в НАТО. По его мнению, этот вопрос необходимо отложить до момента полного разрешения ситуации на Балканах.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что если Финляндия и Швеция станут членами НАТО, то они превратятся в пространство противостояния Альянса и России. Она предупредила Хельсинки и Стокгольм о последствиях.