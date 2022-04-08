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Швеция и Финляндия могут вступить в НАТО уже летом

Times: Швеция и Финляндия рассчитывают вступить в НАТО летом 2022 года
03:00, 11 апреля 2022
Швеция и Финляндия могут вступить в НАТО уже летом Фото: Florian Gaertner/photothek.de/imago-images.de/Global Look Press
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Швеция и Финляндия намерены вступить в НАТО уже этим летом. Хельсинки в июне первыми подадут заявку на вступление в Альянс, сообщает Times со ссылкой на источники.

Финляндия, как ожидается, подаст заявку в июне, за ней последует Швеция, — отмечается в публикации.

Собеседники издания рассказали, что вопрос о членстве двух северо-европейских стран много раз обсуждался на переговорах глав МИД стран — членов Альянса.

В НАТО считают, что Швеция и Финляндия расширят возможности Альянса, в первую очередь это касается сферы сбора разведывательных данных. Ещё один источник издания заявил, что Стокгольм и Хельсинки станут «настоящими игроками» НАТО.

Ранее стало известно, что официальный представитель Пентагона Джон Кирби 9 апреля заявил: в ведомстве не занимаются планированием по размещению своих сил в Швеции и Финляндии. Он добавил, что о таком планировании можно было бы говорить, если бы Швеция и Финляндия уже являлись членами Альянса.

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