Хорватия выступила против членства Финляндии и Швеции в НАТО

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Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что страна выступает против членства Финляндии и Швеции в НАТО, передаёт РИА Новости. Президент сообщил, что вступление скандинавских государств в Альянс необходимо отложить до момента полного разрешения вопросов на Балканах.

Членство Финляндии и Швеции в НАТО должно быть отложен до разрешения вопросов на Балканах, — сказал он.

Ранее стало известно, что Швеция и Финляндия намерены вступить в НАТО уже этим летом. Хельсинки в июне первыми подадут заявку на вступление в Альянс. В НАТО считают, что Швеция и Финляндия расширят возможности Альянса, в первую очередь это касается сферы сбора разведывательных данных.

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби 9 апреля заявил: в ведомстве не занимаются планированием по размещению своих сил в Швеции и Финляндии. Он добавил, что о таком планировании можно было бы говорить, если бы Швеция и Финляндия уже являлись членами Альянса.