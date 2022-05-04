В МИД предупредили Финляндию и Швецию о возможном противостоянии с Россией Захарова предупредила Финляндию и Швецию о противостоянии с Россией при вступлении в НАТО

Мария Захарова / Фото MFA Russia/Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что если Финляндия и Швеция станут членами НАТО, то они превратятся в пространство противостояния Альянса и России. Мы предупреждаем Хельсинки и Стокгольм о последствиях, отметила она в беседе с испанским изданием ABC, текст размещён на сайте ведомства.

В случае вступления Финляндии и Швеции в Альянс они превратятся в пространство противостояния Североатлантического блока с Россией со всеми вытекающими отсюда последствиями, в том числе для наших испытанных временем добрососедских отношений. К этому ли стремятся народы Швеции и Финляндии? — задалась вопросом представитель МИД.

Захарова добавила, что вступление в НАТО соседей из Северной Европы ставит под угрозу систему европейской безопасности.

Ранее стало известно, что заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев жёстко отреагировал на слова НАТО о продвижении на восток. Он ответил на заявление НАТО о том, что Альянс больше не связан с Россией договором. По мнению Медведева, это означает, что им «можно тащить ядерное оружие на территорию новых стран-членов», например Швеции и Финляндии.