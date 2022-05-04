Медведев жёстко отреагировал на слова НАТО о продвижении на восток Медведев заявил, что НАТО «можно тащить ядерное оружие на территорию новых стран»

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Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал заявление НАТО о том, что Альянс больше не связан с Россией договором. По его мнению, это означает, что им «можно тащить ядерное оружие на территорию новых стран».

Натовцы заявили, что они более не считают себя связанными им (актом Россия — НАТО от 27 мая 1997 г. — NEWS.RU) <...> Последствия этого шага простые: можно тащить ядерное оружие на территорию новых стран-членов (например, Швеции и Финляндии), проводить провокационные военные учения вблизи наших границ и делать любые гадости, — написал Медведев в своём Telegram-канале.

По словам главы Совбеза, ранее Кремль мог «тыкнуть носом» в акт Россия — НАТО от 27 мая 1997 года, когда «был недоволен хамством» стран-участниц, а теперь не имеет такой возможности. Медведев считает, что, несмотря на то, что о выходе «из Основополагающего акта натовцы пока прямо не сказали», перемена обстоятельств служит для Альянса обоснованием правомерности отказа от дальнейшего выполнения договора.

Ранее председатель военного комитета блока Роб Бауэр заявил, что основополагающий акт Россия — НАТО от 1997 года не станет камнем преткновения для расширения военного присутствия Альянса на востоке Европы. Он также подчеркнул, что пытался связаться с главой Генштаба Вооружённых сил России Валерием Герасимовым, однако ему не удалось это сделать.