Цена газа в Европе упала на 11% на открытии торгов Цена газа в Европе упала до $1600 за тысячу кубометров

Фото: Zhao Dingzhe/Xinhua/Global Look Press

Цена газа в Европе упала до $1600 за тысячу кубометров. По данным Лондонской биржи ICE, ценовые показатели энергоресурсов снизились на 11% во время открытия торгов. Сокращение цены наблюдается на фоне известий о прекращении транзита газа через газопровод «Северный поток».

По состоянию на 9:30 по мск цена августовского фьючерса на нидерландском хабе TTF (нейтральный индекс цен) уменьшалась с $1829,8 до $1620 за одну тысячу кубометров.

Ранее сообщалось, что поставки газа по газопроводу «Северный поток» прекратились с 07:00 мск. Обе нитки газопровода останавливаются с 11 по 21 июля для проведения профилактических работ, включая тестирование механических компонентов и систем автоматизации.

Если объёмы поставляемого «Северным потоком» газа не будут переброшены на альтернативные маршруты, Европа может столкнуться с резким ростом биржевых цен на топливо. За месяц газовые котировки увеличились в два раза и на прошлой неделе, впервые с марта, преодолели отметку в $1900. Это в несколько раз выше средних показателей прошлых лет.