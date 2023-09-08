Бывшего главу криптобиржи Thodex посадили в тюрьму на 11 тысяч лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Суд в Стамбуле вынес обвинительный приговор бывшему владельцу криптовалютной биржи Thodex Фаруку Фатиху Озеру, сообщает информационное агентство Bloomberg. По его данным, мужчину приговорили к 11 196 годам лишения свободы за мошенничество при отягчающих обстоятельствах, а также за руководство преступной организацией и отмывание денег. Ущерб, нанесенный Озером, оценивается в $13 млн.

Вынося свой вердикт, суд Стамбула приговорил Озера и двух его братьев и сестер к аналогичным срокам тюремного заключения, признав их виновными в мошенничестве при отягчающих обстоятельствах, руководстве преступной организацией и отмывании денег, — уточняется в сообщении.

Фарук Фатих Озер основал криптобиржу Thodex в 2017 году. После банкротства компании он сбежал в Албанию, откуда его экстрадировали. Отмечается, что в ходе судебных разбирательств обвиняемый не раскаялся в совершенных им преступлениях. Он назвал себя «достаточно умным, чтобы возглавить любое учреждение на Земле».

Как сообщалось ранее, крупнейшая в мире криптобиржа Binance запретила россиянам любые операции со всеми валютами, за исключением рубля. Проблема особенно коснулась тех, кто приобретал турецкие лиры для покупки видеоигр через иностранные аккаунты.