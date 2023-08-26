Крупнейшая в мире криптобиржа ограничила россиянам p2p-операции с валютой Binance запретила россиянам операции со всеми валютами, кроме рубля

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance заблокировала пользователям из России операции с иностранными валютами по принципу р2р, сообщает VС.ru. С проблемой, прежде всего, столкнулись те, кто приобретал турецкие лиры для покупки видеоигр через иностранные аккаунты.

Пользователи пожаловались, что у них пропала возможность совершать p2p-операции со всеми иностранными валютами, — сказано в публикации.

Сейчас при попытке купить любую валюту у пользователей Binance появляется сообщение с просьбой выбрать «местную валюту для р2р-торговли» в соответствии с «правилами работы» биржи в указанной стране. Система р2р подразумевает прямую торговлю между людьми. При этом биржа выступает в качестве посредника и гаранта безопасности сделки.

Представители самой биржи пока не комментировали ограничение. Также не ясно, будет ли оно постоянным или же временным.

Ранее Binance уже вводила ограничения для граждан России из-за санкций со стороны США и Евросоюза. Тогда биржа запретила россиянам приобретать через p2p-сервис доллары и евро. При этом возможность конвертировать криптовалюту в другие денежные знаки сохранялась. До этого появилось ограничение по объемам операций.