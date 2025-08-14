Бутерброды с колбасой унесли жизнь двоих итальянцев The Telegraph: два жителя Италии погибли после перекуса бутербродами с колбасой

Массовое отравление произошло в итальянском городе Диаманте (Калабрия), в результате которого погибли два человека, сообщает The Telegraph. По предварительным данным, причиной инцидента стали сэндвичи с колбасой и ботвой репы, приобретенные в уличном фудтраке.

Сотрудники правоохранительных органов проинформировали, что после перекуса также пострадали 14 человек – среди них два подростка. Все отравившиеся на данный момент находятся в больницах.

Луиджи ди Сарно, 52-летний художник, и Тамара Д«Акунто, 45 лет, стали двумя погибшими. На этой неделе будут проведены вскрытия. Еще 14 человек, в том числе двое подростков, отравились и были доставлены в больницу, — указано в сообщении.

Следствие рассматривает версию отравления токсинами бактерий ботулизма. В рамках расследования правоохранительные органы допрашивают девять человек, включая владельца фудтрака, сотрудников компании-производителя сэндвичей и медицинских работников.

Особое внимание уделяется действиям врачей, которые, по версии следствия, недостаточно оперативно отреагировали на первые симптомы отравления у пациентов. Все пострадавшие почувствовали недомогание в течение 24-48 часов после употребления опасных бутербродов.

