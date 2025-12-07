Яблоко, яйцо и один простой ингредиент — готовим намазку на хлеб: вкусный рецепт и для новогоднего стола, и просто для перекуса

Яблоко, яйцо и еще один простой ингредиент — готовим намазку на хлеб. Если вы хотите быстро приготовить вкусную и сытную закуску, которая украсит и новогодний стол, и обычный семейный перекус, эта намазка станет настоящим спасением. Минимум ингредиентов, простая техника приготовления и насыщенный гармоничный вкус делают ее идеальным вариантом для занятых хозяек. Создается интересный контраст, а добавление творожного сыра придает массе нежную, кремовую текстуру.

Для приготовления намазки вам понадобится: яйца — 2 шт., яблоко — 1 шт., печень трески — 100 г, творожный сыр — 1 ст.л., зеленый лук — 1–2 пера, соль и перец по вкусу. Сначала отварите яйца вкрутую, остудите их и нарежьте мелкими кубиками. Яблоко очистите от кожуры и семян, также нарежьте маленькими кубиками, чтобы оно легко смешалось с остальными ингредиентами. Зеленый лук измельчите, добавьте к нему раздавленную вилкой печень трески и творожный сыр, тщательно перемешайте до однородной массы. После этого аккуратно соедините с кубиками яблока и яиц, приправьте солью и перцем по вкусу, аккуратно перемешайте, чтобы сохранить текстуру.

Подавайте намазку на свежем хлебе, тостах или крекерах. Она получается нежной, ароматной и очень праздничной, при этом готовится буквально за 10–15 минут.

