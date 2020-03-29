https://static.news.ru/photo/be12f8de-71f4-11ea-ba28-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jenny Norquist/Global Look Press

Жители графства Дербишир провели караоке-вечеринку несмотря на запрет местных властей, введённый из-за коронавируса. Сотрудники полиции отправили её участников по домам.

В мероприятии участвовали 25 взрослых и детей, передаёт РИА Новости. Силовики провели беседу с хозяевами.

Сотрудники полиции приехали по адресу одного из домов и были абсолютно шокированы, увидев, что 25 взрослых и детей устроили огромную вечеринку с караоке и выступлениями, — отметили в правоохранительных органах.

Как писал NEWS.ru, заместитель главного врача Великобритании Дженни Харрис заявила, что карантин и другие ограничения в стране продлятся не менее полугода, чтобы исключить повторную вспышку коронавируса. Чиновница уточнила, что «жёсткий» карантин вряд ли продлится все шесть месяцев.

По последним официальным данным, во всём мире COVID-19 заразились свыше 671 тысячи человек, умерли более 30 тысяч, выздоровели около 145 тысяч.

В России к 29 марта зарегистрированы 1534 случая коронавирусной инфекции, 64 человека выписаны из больниц, 8 заболевших скончались.

В Москве число случаев COVID-19 превысило 1000. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Также специалисты наблюдают за состоянием 182 702 россиян. Чиновник пообещал чрезвычайно жёстко контролировать соблюдение карантина горожанами, которые проходят амбулаторное лечение лёгкой формы коронавирусной инфекции.