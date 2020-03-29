https://static.news.ru/photo/2055ace4-71f0-11ea-b0b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joel Goodman/Global Look Press

Карантин и другие ограничения в Великобритании продлятся не менее полугода, чтобы исключить повторную вспышку коронавируса, заявила заместитель главного врача страны Дженни Харрис.

Британская чиновница уточнила, что «жёсткий» карантин вряд ли продлится все шесть месяцев.

[Какие-то] ограничения необходимо сохранять, чтобы потом, как мы надеемся, можно было начать пересматривать некоторые из мер по обеспечению социального дистанцирования и постепенно обеспечить всем нам возвращение к нормальной жизни, — цитирует Харрис ТАСС.

По благоприятному сценарию Лондона, число смертей от коронавируса в стране не должно превысить 20 тысяч человек. К 29 марта там умер 1021 пациент из 17 тысяч заразившихся.

Как писал NEWS.ru, распространившийся из Китая коронавирус вызвал мировую пандемию, за три месяца поразив более 664 тысяч человек. Погибла почти 31 тысяча пациентов с COVID-19, выздоровели около 142 тысяч.