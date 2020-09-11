Британец ждал 28 лет, чтобы «отомстить» сыну за шутку на дне рождения

Житель Великобритании спустя 28 лет решил подшутить над сыном, который подарил ему на 42-й день рождения «саркастическую открытку». Когда Робу Уиттсу было 14, он решил разыграть отца самодельным презентом, а тот подарок сохранил.
На день рождения папы мальчик написал: «Ему 42 и, конечно ... мы не будем обращать на это внимания, правда? С 42-м днём рождения, папа! От Робби».
И вот годы спустя, когда уже Уиттс решил отметить 42-ю годовщину, отец решил ответить сыну аналогичным образом. Он подарил сыну его же открытку, внеся в текст лишь небольшие изменения и поменяв адресата и отправителя местами.
Fair play to my dad sending me the sarky card I made for his 42nd birthday, astonishing commitment to karmic justice pic.twitter.com/1JdzUskGco