Британец ждал 28 лет, чтобы «отомстить» сыну за шутку на дне рождения

https://static.news.ru/photo/fa4d840c-f450-11ea-8e94-fa163e074e61_660.jpg Фото: robwitts/twitter.com

Житель Великобритании спустя 28 лет решил подшутить над сыном, который подарил ему на 42-й день рождения «саркастическую открытку». Когда Робу Уиттсу было 14, он решил разыграть отца самодельным презентом, а тот подарок сохранил.

На день рождения папы мальчик написал: «Ему 42 и, конечно ... мы не будем обращать на это внимания, правда? С 42-м днём рождения, папа! От Робби».

И вот годы спустя, когда уже Уиттс решил отметить 42-ю годовщину, отец решил ответить сыну аналогичным образом. Он подарил сыну его же открытку, внеся в текст лишь небольшие изменения и поменяв адресата и отправителя местами.

Fair play to my dad sending me the sarky card I made for his 42nd birthday, astonishing commitment to karmic justice pic.twitter.com/1JdzUskGco — Rob Witts is staying home (@robwitts) September 10, 2020

Уиттс выложил фотографию «открытки из прошлого» в Twitter и отметил удивительную приверженность своего отца к «кармической справедливости».

Ранее певец Николай Басков в 69-ю годовщину своего отца рассказал, что до сих пор не может свыкнуться с его смертью. Как писал NEWS.ru, Виктор Басков скончался в прошлом году.