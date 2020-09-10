«Он всегда со мной»: Басков рассказал, как скучает о покойном отце

https://static.news.ru/photo/b21afcd8-f369-11ea-9264-fa163e074e61_660.jpg Николай Басков Фото: nikolaibaskov/instagram.com

Певец Николай Басков в 69-ю годовщину своего отца рассказал, что до сих пор не может свыкнуться с его смертью. Виктор Басков скончался 30 июня 2019 года. По словам артиста, для него с матерью это был один из сложнейших годов в жизни.

Он отметил , что не представляет, сколько должно пройти времени, чтобы пришло осознание невозвратности и чтобы понять, что отца действительно нет.

Пока не получается принять это, смириться. Не получается, да и не пытаюсь, если честно. Он рядом, он со мной, он всегда со мной. Был, есть и будет. <...> Мы с мамой так же трепетно и сильно любим его. Помним. Молитвы наши о нём, — написал Басков в Instagram.

Певец высказал уверенность в том, что в день рождения его отца множество людей, с которыми тот шёл по жизни, вспомнят его как прекрасного человека, настоящего мужчину и достойного офицера, всю его жизнь стоявшего на страже интересов Родины.

Виктор Владимирович Басков окончил Военную академию имени Фрунзе, пять лет служил в ГДР, прошёл путь от командира взвода до командира дивизии. Позже он служил в Генштабе, некоторое время работал в инспекции в Счётной палате. В последние годы жизни он тяжело болел.

Поклонники певца в комментариях высказали ему много тёплых слов поддержки. Они напомнили, что жизнь должна продолжаться и что, несмотря на память о прошлом, нужно смотреть в будущее. Некоторые поделились своим опытом переживаний из-за смерти близких.

Это самая тяжёлая потеря в жизни, но ты живёшь — его создание и воплощение, его продолжение, и живёшь красиво и достойно. Так живи во имя него и его мечты, которую ты воплотил достойно и звёздно! — написал в комментариях друг Баскова Филипп Киркоров.

Ранее, как писал NEWS.ru, певица Натали показала фотографию с похорон своего отца Анатолия Миняева, который умер от сахарного диабета.