Шоу-бизнес

Скончался отец певицы Натали

23:51, 23 июня 2020
Фото: Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Отец российской эстрадной певицы Натали Анатолий Миняев скончался на 71 году жизни. Причиной смерти стала остановка сердца.

Отец троих детей! Наш спортсмен в юности, легкоатлет! Наш начальник! Наш главный энергетик ! «Оргстекло»! Наш садовод, «помидорный король»! Мои навеки родной, любимый, драгоценный папка! Отпраздновал в феврале свое 70-летие! И покинул нас... Большой семье, конечно, легче нести утрату... Скорбим, дети, жена, внуки... Любимый, — написала исполнительница в своём блоге.

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Аналогичную публикацию сделал и брат исполнительницы Максим. Он также поблагодарил всех за слова сочувствия.

Ранее NEWS.ru писал, что американский режиссёр Джоэл Шумахер скончался в Нью-Йорке. Мужчине было 80 лет.  

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