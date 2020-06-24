Известная певица Натали показала фотографию с похорон своего отца Анатолия Миняева, который умер от сахарного диабета.
Прощание с мужчиной прошло в узком семейном кругу. Певица рассказала подписчикам о своём горе, снабдив пост фотографией с кладбища.
От души благодарю вас за поддержку в предыдущем посте по поводу ухода отца! Сначала не хотела делиться, так как это личное, а артист все-таки из области развлечения. Но, оказывается, сочувствие облегчает скорбь, — написала Натали.
Певицу поддержали её коллеги Софья Кальчева, Николай Басков, а также телеведущая Елена Старостина.
Натали не раз рассказывала, что очень любила отца. Своего среднего сына, который родился в 2010 году, она назвала Анатолием, в честь дедушки.
NEWS.ru писал, что известный американский режиссёр Джоэль Шумахер умер в Нью-Йорке в возрасте 80 лет. Причиной стало онкологическое заболевание. Кинематографист известен российскому зрителю по фильмам «Бэтмен и Робин», «Бэтмен навсегда», «Коматозники», «Телефонная будка», «Призрак оперы», «Время убивать», «С меня хватит!», «Пропащие ребята» и другие.