Шоу-бизнес

Певица Натали показала фотографию с похорон своего отца

21:50, 24 июня 2020 1 190
Певица Натали Певица Натали Фото: natali_star74/instagram.com

Известная певица Натали показала фотографию с похорон своего отца Анатолия Миняева, который умер от сахарного диабета.

Прощание с мужчиной прошло в узком семейном кругу. Певица рассказала подписчикам о своём горе, снабдив пост фотографией с кладбища.

От души благодарю вас за поддержку в предыдущем посте по поводу ухода отца! Сначала не хотела делиться, так как это личное, а артист все-таки из области развлечения. Но, оказывается, сочувствие облегчает скорбь, — написала Натали.

Певицу поддержали её коллеги Софья Кальчева, Николай Басков, а также телеведущая Елена Старостина.

ÐÐ¾ÑÐ¼Ð¾ÑÑÐµÑÑ ÑÑÑ Ð¿ÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð² Instagram

24.06. ÐÐ´Ñ Ñ Ð¿Ð¾ÑÐ¾ÑÐ¾Ð½. Ð Ð¾Ñ Ð´ÑÑÐ¸ Ð±Ð»Ð°Ð³Ð¾Ð´Ð°ÑÑ Ð²Ð°Ñ Ð·Ð° Ð¿Ð¾Ð´Ð´ÐµÑÐ¶ÐºÑ Ð² Ð¿ÑÐµÐ´ÑÐ´ÑÑÐµÐ¼ Ð¿Ð¾ÑÑÐµ Ð¿Ð¾ Ð¿Ð¾Ð²Ð¾Ð´Ñ ÑÑÐ¾Ð´Ð° Ð¾ÑÑÐ° Ð¡Ð½Ð°ÑÐ°Ð»Ð° Ð½Ðµ ÑÐ¾ÑÐµÐ»Ð° Ð´ÐµÐ»Ð¸ÑÑÑÑ,ÑÐ°Ðº ÐºÐ°Ðº ÑÑÐ¾ Ð»Ð¸ÑÐ½Ð¾Ðµ,Ð° Ð°ÑÑÐ¸ÑÑ ,Ð²ÑÐµ-ÑÐ°ÐºÐ¸ ,Ð¸Ð· Ð¾Ð±Ð»Ð°ÑÑÐ¸ ÑÐ°Ð·Ð²Ð»ÐµÑÐµÐ½Ð¸Ñ... ÐÐ¾ ,Ð¾ÐºÐ°Ð·ÑÐ²Ð°ÐµÑÑÑ ,ÑÐ¾ÑÑÐ²ÑÑÐ²Ð¸Ðµ Ð¾Ð±Ð»ÐµÐ³ÑÐ°ÐµÑ ÑÐºÐ¾ÑÐ±Ñ...ÐÐµÐ¼Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¿Ð¾Ð±Ð°Ð¸Ð²Ð°Ð»Ð°ÑÑ Ð½Ðµ Ð¾ÑÐµÐ½Ñ Ð¿ÑÐ¸Ð²ÑÑÐ½ÑÑ ÑÐµÑÐµÐ¼Ð¾Ð½Ð¸Ð¸ Ð¿ÑÐ¾ÑÐ°Ð½Ð¸Ð¸,Ð½Ð¾ Ð²ÑÐµ Ð¿ÑÐ¾ÑÐ»Ð¾ ÑÐ²ÐµÑÐ»Ð¾,Ð»ÐµÐ³ÐºÐ¾,ÑÑÐ¾Ð³Ð°ÑÐµÐ»ÑÐ½Ð¾... Ð Ð½Ð° Ð´ÑÑÐµ ÑÐ¾ÑÐ¾ÑÐ¾... ÐÐ¾Ð½ÐµÑÐ½Ð¾,Ð²ÑÐµÐ³Ð´Ð° ÑÑÐ¾Ð´ Ð¸Ð· ÑÑÐ¾Ð¸ Ð¶Ð¸Ð·Ð½Ð¸ ÑÐ¾Ð´Ð½Ð¾Ð³Ð¾ ÑÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐºÐ°-Ð½ÐµÐ¾Ð¶Ð¸Ð´Ð°Ð½Ð½Ð¾ÑÑÑ,Ð½Ð¾ Ð¿Ð°Ð¼ÑÑÑ Ð¸ Ð±Ð»Ð°Ð³Ð¾Ð´Ð°ÑÐ½Ð¾ÑÑÑ -ÑÑÐ´Ð¾Ð´ÐµÐ¸ÑÑÐ²ÐµÐ½Ð½ÑÐµ ÑÐ¿Ð¾ÑÐ¾Ð±Ð½Ð¾ÑÑÐ¸ ÑÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐºÐ° ...Ð¡Ð²ÐµÑÐ»Ð¾Ð³Ð¾ Ð²Ð°Ð¼ Ð½Ð°ÑÑÑÐ¾ÐµÐ½Ð¸Ñ... #ÑÐ²ÐµÑÑÐ¿Ð¾Ð¿Ð¾Ð²Ð¾Ð´Ñ

ÐÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ ÐÐÐ¢ÐÐÐ (@natali_star74)

Натали не раз рассказывала, что очень любила отца. Своего среднего сына, который родился в 2010 году, она назвала Анатолием, в честь дедушки.

NEWS.ru писал, что известный американский режиссёр Джоэль Шумахер умер в Нью-Йорке в возрасте 80 лет. Причиной стало онкологическое заболевание. Кинематографист известен российскому зрителю по фильмам «Бэтмен и Робин», «Бэтмен навсегда», «Коматозники», «Телефонная будка», «Призрак оперы», «Время убивать», «С меня хватит!», «Пропащие ребята» и другие.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях