https://static.news.ru/photo/d7e8e13c-b64c-11ea-80e3-fa163e074e61_660.jpg Певица Натали Фото: natali_star74/instagram.com

Известная певица Натали показала фотографию с похорон своего отца Анатолия Миняева, который умер от сахарного диабета.

Прощание с мужчиной прошло в узком семейном кругу. Певица рассказала подписчикам о своём горе, снабдив пост фотографией с кладбища.

От души благодарю вас за поддержку в предыдущем посте по поводу ухода отца! Сначала не хотела делиться, так как это личное, а артист все-таки из области развлечения. Но, оказывается, сочувствие облегчает скорбь, — написала Натали.

Певицу поддержали её коллеги Софья Кальчева, Николай Басков, а также телеведущая Елена Старостина.

Натали не раз рассказывала, что очень любила отца. Своего среднего сына, который родился в 2010 году, она назвала Анатолием, в честь дедушки.

NEWS.ru писал, что известный американский режиссёр Джоэль Шумахер умер в Нью-Йорке в возрасте 80 лет. Причиной стало онкологическое заболевание. Кинематографист известен российскому зрителю по фильмам «Бэтмен и Робин», «Бэтмен навсегда», «Коматозники», «Телефонная будка», «Призрак оперы», «Время убивать», «С меня хватит!», «Пропащие ребята» и другие.