Правонарушитель рассказал, что помогал своему другу перевозить разбитую Skoda на свалку, передаёт The Independent . По его словам, груз был надёжно закреплён, однако он не смог проехать больше 200 метров на скорости примерно восемь километров в час.

Рядом с транспортом ехал грузовик, который обеспечивал безопасность других водителей. Мужчина отметил, что считает свой поступок глупым.

Штраф, выписанный сотрудниками правоохранительных органов, составил 80 фунтов (6,5 тысяч рублей).