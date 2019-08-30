https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Житель Великобритании Глиндур Вин Ричардс был оштрафован за перевозку автомобиля на крыше машины.

Правонарушитель рассказал, что помогал своему другу перевозить разбитую Skoda на свалку, передаёт The Independent . По его словам, груз был надёжно закреплён, однако он не смог проехать больше 200 метров на скорости примерно восемь километров в час.

Рядом с транспортом ехал грузовик, который обеспечивал безопасность других водителей. Мужчина отметил, что считает свой поступок глупым.

Штраф, выписанный сотрудниками правоохранительных органов, составил 80 фунтов (6,5 тысяч рублей).

Man fined after driving a car with another car on its roof pic.twitter.com/5gCirIHtho — The Independent (@Independent) 31 августа 2019 г.

Ранее News.ru писал, что ГИБДД Севастополя не стала штрафовать президента России Владимира Путина за езду на мотоцикле в Крыму без шлема. Привлечь к ответственности главу государства предложил юрист Максим Чихунов.