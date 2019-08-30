Житель Великобритании Глиндур Вин Ричардс был оштрафован за перевозку автомобиля на крыше машины.
Правонарушитель рассказал, что помогал своему другу перевозить разбитую Skoda на свалку, передаёт The Independent. По его словам, груз был надёжно закреплён, однако он не смог проехать больше 200 метров на скорости примерно восемь километров в час.
Рядом с транспортом ехал грузовик, который обеспечивал безопасность других водителей. Мужчина отметил, что считает свой поступок глупым.
Штраф, выписанный сотрудниками правоохранительных органов, составил 80 фунтов (6,5 тысяч рублей).
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