Британцы стали экономить на еде, чтобы оплатить счета за связь Guardian: британцы стали экономить на еде, чтобы оплатить счета за связь

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В Великобритании восемь миллионов домохозяйств столкнулись с трудностями при оплате услуг мобильной связи, домашнего интернета, платного телевидения или подписок на стриминговые сервисы, пишет газета The Guardian со ссылкой на данные медиарегулятора Ofcom. Отмечается, что многим приходится экономить на продуктах питания и одежде, чтобы оплачивать услуги связи. Многие при этом отказываются от своих подписок из-за невозможности внести за них оплату.

Каждая седьмая семья сократила расходы на продукты и одежду, чтобы оплачивать услуги связи. Кроме того, 9% респондентов признались в вынужденном отказе от своих подписок, — сказано в публикации.

Автор материала при этом указывает на то, что за год вдвое увеличилось число британцев, которые испытывают сложности при оплате счета за телекоммуникации, с 15% до 29%.

Евросоюз в рамках нового пакета санкций против Москвы планирует запретить ввоз косметических товаров, принадлежностей для бритья, дезодорантов, мыла и туалетной бумаги из России, ранее написало издание Politico. Отмечается, что предложение Еврокомиссии поступит на обсуждение на уровне постоянных представителей стран ЕС. В случае принятия новых мер, список санкций будет опубликован в официальном журнале ЕС.