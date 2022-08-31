Боррель выразил соболезнования в связи со смертью Горбачева

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жозеп Боррель

Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель выразил соболезнования в связи со смертью бывшего президента СССР Михаила Горбачева, передает Reuters. Боррель назвал Горбачева человеком, открывшим эру взаимовыгодного сотрудничества.

Он помог положить конец холодной войне и коренным образом изменить глобальную безопасность, открыв эру взаимовыгодного сотрудничества. Эпоху, которая исчезла и которая срочно нужна снова, — сказал Боррель.

Экс-президент СССР Михаил Горбачев умер 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни на 92-м году жизни в Центральной клинической больнице. Политика похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве в родовом захоронении рядом с супругой Раисой.

Последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов заявил NEWS.ru, что Горбачев не собирался специально разваливать страну. По его словам, «так сложились обстоятельства, Горбачев оказался не на своем месте, как и Борис Ельцин». Политик добавил, что Горбачеву «попались не те люди».