Стало известно, где похоронят Горбачева Экс-президента СССР Михаила Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве

Фото: Malte Ossowski/SVEN SIMON / SVEN SIMON / Global Look Press

Бывшего президента СССР Михаила Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве в родовом захоронении рядом с супругой Раисой, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с пожеланиями близких экс-президента. Политик скончался в Центральной клинической больнице столицы на 92-м году жизни.

Михаила Сергеевича похоронят, как он завещал, — рядом с супругой Раисой на Новодевичьем кладбище, — рассказал собеседник агентства.

Первый и последний президент СССР умер после продолжительной болезни.

Михаил Горбачев родился 2 марта 1931 года в Красногвардейском районе Северо-Кавказского края (ныне — на территории Ставропольского края) СССР. Происходил из семьи крестьян. С 15 лет работал помощником комбайнера. В 1955 году окончил юридический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, а в 1967 году — заочное отделение Ставропольского сельскохозяйственного института (ныне Ставропольский государственный аграрный университет) с присвоением квалификации «агроном-экономист».

В 1955 году по распределению был направлен в распоряжение Ставропольской краевой прокуратуры и почти сразу переведен на комсомольскую работу. С 1962 года полностью перешел на партийную работу.

С 1971 года — член Центрального комитета (ЦК) КПСС, с ноября 1978 года по 1985 год — секретарь ЦК КПСС. В марте 1985 года был избран генеральным секретарем ЦК КПСС.

В марте 1990 года избран первым и последним президентом СССР.