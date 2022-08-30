Умер Михаил Горбачев Умер экс-президент СССР Михаил Горбачев

Фото: Boris Kavashkin/ Global Look Press

Михаил Горбачёв

Умер экс-президент СССР Михаил Горбачев. Ему был 91 год. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию ЦКБ.

Сегодня вечером после тяжелой и продолжительной болезни скончался Михаил Сергеевич Горбачев, — сообщили в ЦКБ.

Михаил Горбачев родился 2 марта 1931 года в Красногвардейском районе Северо-Кавказского края (ныне — на территории Ставропольского края) СССР. Происходил из семьи крестьян. С 15 лет работал помощником комбайнера. В 1955 году окончил юридический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, а в 1967 году заочное отделение Ставропольского сельскохозяйственного института (ныне Ставропольский государственный аграрный университет) с присвоением квалификации «агроном-экономист».

В 1955 году по распределению был направлен в распоряжение Ставропольской краевой прокуратуры и почти сразу переведен на комсомольскую работу. С 1962 года полностью перешел на партийную работу.

С 1971 года — член Центрального комитета (ЦК) КПСС, с ноября 1978 года по 1985 год — секретарь ЦК КПСС. В марте 1985 года был избран генеральным секретарем ЦК КПСС.

В марте 1990 года избран первым и последним президентом СССР.

В 1985–1991 годах Горбачев предпринял попытку реформировать общественный строй в СССР. Эта инициатива получила название «перестройка».

В августе 1991-го ряд соратников Горбачева, включая «силовых» министров, предприняли попытку государственного переворота. Попытка не удалась, однако в результате Михаил Горбачев сложил с себя полномочия генерального секретаря ЦК и заявил о выходе из КПСС.

В декабре 1991 года, после подписания Беловежских соглашений о ликвидации СССР, Горбачев сообщил о прекращении деятельности на посту президента СССР

В дальнейшем основал Горбачев-Фонд и Международную неправительственную экологическую организацию Международный Зеленый Крест.

Выдвигал свою кандидатуру на выборах президента РФ в 1996 году.

Был удостоен более 300 государственных и общественных наград, являлся лауреатом Нобелевской премии (1990). Опубликовал несколько десятков книг.