Хасбулатов рассказал, хотел ли Горбачев специально развалить СССР Руслан Хасбулатов заявил, что Горбачев не собирался разваливать СССР

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Михаил Горбачёв

Первый и единственный президент Советского Союза Михаил Горбачев не собирался специально разваливать страну, заявил NEWS.ru последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов. По его словам, так сложились обстоятельства, Горбачев оказался не на своем месте, как и Борис Ельцин. Собеседник добавил, что Горбачеву попались не те люди.

Нет конечно [Горбачев намеренно не разрушал СССР]. Горбачев оказался не на своем месте, так же как и Ельцин. Они не должны возглавлять государство. В этом ошиблись и те, кто [их] выдвигал, в том числе я. Но я был искренним горбачевистом в первый период. Идеи перестройки, демократизации увлекли большинство мыслящих людей, простых людей. На первом этапе Горбачев много сделал, 1987–1988 годы годы были положительные, а потом начались разрушительные процессы, — рассказал Хасбулатов.

Он отметил, что, если оценивать эпоху Горбачева объективно, имя последнего генсека связывают именно с развалом СССР, в отличие от его предшественников, «создавших могучее советское государство, как к ним ни относись». По мнению Хасбулатова, Горбачев мог сохранить СССР, если бы ему не мешали, особенно Межрегиональная группа депутатов, основанная на московской «передовой просвещенной интеллигенции».

Горбачев мог, конечно, [сохранить СССР], если бы ему не мешали. Особенно знаменитая группа МДГ — Межрегиональная депутатская группа, куда входило свыше 100 человек. Она была основана на московской передовой просвещенной интеллигенции и оказалась подлым предателем. Вот они фактически и разрушили СССР даже в больше степени, чем Горбачев, — подчеркнул Хасбулатов.

Экс-президент СССР Михаил Горбачев умер 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни на 92-м году жизни в Центральной клинической больнице. Политика похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве в родовом захоронении рядом с супругой Раисой.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сказал, что Михаил Горбачев был государственным деятелем, изменившим ход истории, политиком, больше, чем кто-либо другой, сделавшим для мирного завершения холодной войны. Актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер назвал Горбачева своим героем.