Шварценеггер: Горбачев был моим героем На Западе тепло вспоминают первого президента СССР и называют его «гигантом»

Фото: imago stock&people / Global Look Press

Казалось бы, о Михаиле Горбачеве последнее время довольно редко вспоминали, слишком много событий навалилось на мир за последнее время. Но смерть первого президента СССР, он скончался в возрасте 91 года после тяжелой и долгой болезни, вызвала огромное число соболезнований. И если в России значительное число людей отзываются о политике и реформаторе без восторга, а зачастую и негативно, виня его во всем, то во многих странах Горбачевым по-прежнему восхищаются, называя его одним из самых выдающихся людей современности.

Одним из первых на смерть Михаила Сергеевича отреагировал актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер. Он написал в своем Twitter:

Есть старая поговорка: «Никогда не встречай своих героев». Я думаю, что это один из худших советов, которые я когда-либо слышал. Михаил Горбачев был одним из моих героев, и для меня было честью и радостью встретиться с ним. Мне невероятно повезло назвать его другом. Все мы можем извлечь уроки из его фантастической жизни... Теперь он принадлежит истории, и я знаю, что он вне себя от радости воссоединиться со своей дорогой Раисой, снова переживая одну из величайших историй любви всех времен.

Госсекретарь США в 1989-92 гг. Джеймс Бейкер, назвал Горбачева «гигантом».

История запомнит Михаила Горбачева как гиганта, который вел свою великую нацию к демократии..., — сказал Бейкер.

Тем временем западные СМИ наперебой публикуют биографию политика и подборки его высказываний. Агентство Reuter's вспомнило в том числе и его высказывания в последнее время.

...Перестройка была широкомасштабным гуманистическим проектом. Это был разрыв с прошлым, с веками, когда государство — самодержавное, а затем тоталитарное — доминировало над человеком. Это был прорыв в будущее. Вот что делает перестройку актуальной сегодня, любой другой выбор может только завести нашу страну в тупик, — заявил Горбачев в августе 2021 года. А в феврале 2022 года Горбачев-фонд распространил заявление экс-президента, в котором сказано, что «в связи со специальной операцией России на Украине, начатой ​​24 февраля, мы подтверждаем необходимость скорейшего прекращения боевых действий и немедленного начала мирных переговоров. В мире нет ничего дороже человеческих жизней».

Журнал Time напоминает читателям, что такое «гласность» и «перестройка», и как много они значили в конце 1980-х не только для жителей СССР но и для всего мира.

Журнал Politico напоминает цитату из книги экс-президента США Барака Обамы «Земля обетованная», где автор вспоминает о встрече с Горбачевым.