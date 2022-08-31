Генсек ООН заявил, что Горбачев изменил ход истории Генсек ООН Гутерриш: Горабчев был политиком, изменившим ход истории

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Экс-президент СССР Михаил Горбачев был государственным деятелем, изменившим ход истории. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он также добавил, что советский политик больше, чем кто-либо другой, сделал для мирного завершения холодной войны. Слова Гутерриша приводит ТАСС.

Я был глубоко опечален новостью о смерти Михаила Горбачева, единственного в своем роде государственного деятеля, который изменил ход истории. Он сделал больше, чем кто-либо другой, для мирного завершения холодной войны, — сказал генеральный секретарь ООН.

Гутерриш также выразил соболезнования семье Горбачева, народу и правительству РФ.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признался, что опечален смертью экс-президента СССР Михаила Горбачева. По словам британского политика, он всегда восхищался его мужеством и честностью.

Экс-президент СССР Михаил Горбачев умер 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни на 92-м году жизни в Центральной клинической больнице. Политика похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве в родовом захоронении рядом с супругой Раисой.