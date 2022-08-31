Борис Джонсон заявил, что всегда восхищался Горбачевым Премьер Великобритании Джонсон признался, что восхищался мужеством и честностью Горбачева

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Борис Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признался, что опечален смертью экс-президента СССР Михаила Горбачева. По словам британского политика, он всегда восхищался его мужеством и честностью. Об этом Джонсон написал в своем Twitter.

Я опечален известием о смерти Горбачёва. Я всегда восхищался его мужеством и честностью, которые он проявил, доведя холодную войну до мирного завершения, — сообщил премьер.

Он также добавил, что в текущей ситуации российской спецоперации на Украине «безустанная приверженность делу открытия советского общества» остается примером для всех.

Экс-президент СССР Михаил Горбачев умер 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни на 92-м году жизни в Центральной клинической больнице. Политика похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве в родовом захоронении рядом с супругой Раисой.