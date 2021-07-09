Боррель призвал ЕС реагировать на «вакцинную дипломатию» России

О необходимости реагировать на «вакцинную дипломатию» России и Китая заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Об этом сообщает издание Total Croatia News.
Боррель
Эти страны продвигают во всем мире «вакцинную дипломатию», мы должны знать об этом и действовать, основываясь на этом знании, — заявил евродипломат.
Одновременно с этим дипломат призвал к сотрудничеству с Россией и Китаем.
Ранее Жозеп Боррель заявил, что варианты новых санкций против России будут подготовлены в ближайшие недели и месяцы.