Боррель призвал ЕС реагировать на «вакцинную дипломатию» России

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Двадцать писем кинематографистам с предложением снять фильм о его жизни направил норвежский массовый убийца Андерс Брейвик. Права на сценарий и автобиографическую книгу он оценил в 7 млн фунтов. Об этом рассказывает издание The Sun оn Sunday.

По данным издания, 42-летний Брейвик написал сценарий фильма и биографию. Также он разослал приглашения на интервью с ним. Стремление Брейвика к славе, деньгам и свободе является оскорблением его жертв и...