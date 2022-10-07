Боррель объяснил решение ОПЕК+ снизить добычу нефти Боррель объяснил решение ОПЕК+ снизить добычу нефти введением потолка цен на нефть из РФ

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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предположил, что решение ОПЕК+ снизить добычу нефти связано с решением Запада ввести потолок цен на российскую нефть. По его словам, которые приводит РИА Новости, энергетика стала «главным геостратегическим вопросом, связанным с войной и балансом сил в мире».

Решение ОПЕК снизить поставки нефти является явным ответом на наше предложение ограничить цены на нефть, — сказал Боррель.

Страны ОПЕК+ на заседании министерского мониторингового комитета 5 октября приняли решение о сокращении добычи нефти. С 2 ноября добыча ресурса сокращается на 2 млн баррелей в сутки. На фоне этой новости цена нефти марки Brent выросла до $93 за бочку. А в ближайшие два месяца цена на нефть может вырасти до $100 за баррель.

Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев объяснил, что после заморозки российских активов Соединенными Штатами появилась опасность подобной заморозки активов ближневосточных монархий, включая Саудовскую Аравию. Кроме того, не исключено, что страны ОПЕК+ решили вернуться к идее нового картеля, количество голосов в котором будет зависеть от доли страны в добыче и экспорте.